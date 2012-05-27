أسبانيا تهزم صربيا ودياً... وبلغاريا تفاجئ هولندا بهدفين نظيفين

حقق المنتخب الإسباني فوزاً مستحقاً على نظيره الصربي بهدفين نظيفين في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما يوم السبت 26 مايو/ أيار، وذلك في إطار استعدادات الماتادور الإسباني لحملة الدفاع عن لقب كأس الأمم الأوروبية.

وجاءت المباراة في شوطها الأول دون أهداف على الرغم من السيطرة المطلقة التي فرضها أبطال القارة الأوروبية، إلى أن تمكن أدريان لوبيز نجم أتلتيكو مدريد من فك عقدة اللقاء بهدف أول أحرزه في المشاركة الأولى مع الماتادور في الدقيقة 64 إثر تمريره ذهبية من خيسوس نافاس.

وعزز المنتخب الإسباني تقدمه بهدف ثاني من ركلة جزاء حصل عليها أدريان في الدقيقة 74 إثر التدخل العنيف من برانيسلاف إيفانوفيتش، وترجمها سانتياغو كازورلا إلى هدف في شباك المنتخب الصربي.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإسباني افتقد في تشكيلته الأساسية لجهود قائده كارلس بويول ومهاجمه ديفيد فيا.

وفي مباراة أخرى، مني المنتخب الهولندي بهزيمة مفاجئة على أرضه أمام نظيره البلغاري بهدفين مقابل هدف.

وكان منتخب الطواحين الهولندية قد حسم شوط اللقاء الأول لصالحه بهدف سجله النجم روبين فان بيرسي.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب البلغاري من قلب موازين المباراة لحسابه بهدفين سجلهما ايفلين بوبوف وايليان ميكانسكي في الدقيقتين 50 و90 على التوالي.

كما حقق منتخب المنتخب الإنجليزي فوزاً بشق الأنفس على نظيره النرويجي بهدف يتيم.

وسجل آشلي يونغ الهدف الوحيد في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء الذي جاء وقعه صعب على الأسود الثلاثة قبل الدخول بمنافسة الكبار في يورو 2012.