شبان من غزة يخططون لإغلاق اليونيسيف الاثنين

دعت مجموعة من النشطاء الشباب في قطاع غزة للتظاهر والاعتصام أمام مقر اليونيسيف بغزة , رفضاً لترسية عطاءات على شركات صهيونية تابعة للمحتل من أجل إقامة مشاريع بالقطاع.

وأشارت الدعوة التي وصلت "فلسطين اليوم" نسخة عنها التي وجهت للمواطنين لمشاركتهم الفعالية والتي سيتم خلالها إخلاء ومنع الموظفين الدوليين من ممارسة أعمالهم ودخول المقر المذكور ليوم كامل وذلك يوم الإثنين الموافق 28 مايو 2012 الساعة العاشرة صباحاً.

وقال النشطاء ان الفعالية تأتي لرفض استمرار التخاذل الدولي تجاه غزة، وتقريعاً للمؤسسات الأممية عن تخاذلها في نُصرة قضايانا العاجلة.