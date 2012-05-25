رئيس الفيفا: ركلات الترجيح تُفقد اللعبة بريقها

انتقد السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ركلات الترجيح واعتبر أن اللعبة "تفقد بريقها" عندما يتحدد مصير مباراة بها، وذلك في الجمعية العمومية الثانية والستين لفيفا اليوم الجمعة في بودابست.

وقال بلاتر على هامش الحديث عن تعادل تشيلسي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني 1-1 ثم فوز الأول بركلات الترجيح في نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي: "عندما تصل المباراة إلى ركلات الترجيح، تفقد كرة القدم بريقها، بحسب رويترز".

وتابع بلاتر: "ربما مع (الألماني) فرانتس بكنباور وفريق عمل كرة القدم 2014، سيقترحون علينا الحلول".

ويرأس بكنباور فريق العمل الذي من مهامه طرح الحلول لتحسين جاذبية كرة القدم.

وكان بلاتر قد أعرب عن رفضه لإقحام السياسة في شؤون اللعبة، مشيرا إلى الدول التي أعلنت مقاطعتها لكأس أمم أوروبا "يورو 2012" في بولندا وأوكرانيا، اعتراضا على ظروف اعتقال رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو.

وقال بلاتر "لا ينبغي أن تدخل السياسة في هذه الرياضة بأي شكل.. فكرة القدم بالذات معنية بتوحيد الشعوب لا تفريقها".

وأعرب بلاتر عن تأييده لتصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان التي أكد فيها على رفضه مقاطعة مباريات البطولة في أوكرانيا.

ومن المعروف أن حملة المقاطعة انضم إليها في الأسابيع الأخيرة قيادات بارزة مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو.