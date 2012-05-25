محفوظ: مرسى أولى من شفيق بالرئاسة

أكدت أسماء محفوظ الناشطة السياسية أن د. محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية أولى من الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي، برئاسة الجمهورية، في حال الإعادة بين المرشحين في جوة الإعادة لانتخابات الرئاسة، موضحة أنها سوف تقوم بإعادة النظر في مقاطعة الانتخابات.

وشددت محفوظ على ضرورة توحيد الصف والهدف والعمل على إسقاط حكم العسكر، منبهة إلى ضرورة عدم استخدام الفزاعات، حيث قالت: "لحد ما أعيد النظر في المقاطعة، رأيي إن طالما الخيارين بين مرسي وشفيق يبقى مرسي أولى.. ونوحد هدفنا على إسقاط العسكر وبلاش استخدام الفزاعات".

وأضافت – خلال تغريدتها على موقع "تويتر" اليوم الجمعة، أن اختلاف النشطاء السياسيين حول مرشحي الرئاسة الوطنيين هو السبب في صعود أحد الفلول، قائلة: "أبوالفتوح إخوان.. حمدين هيسلمنا لإيران.. خالد علي لسه صغير.. مرسي استبن.. المقاطعون خونة.. ده كلام النشطاء على بعض، الشعب ذنبه إيه"، حيث رد عليها أحد الأشخاص بأنها كانت تقول مثل هذا الكلام وأنها جزء من هؤلاء النشطاء، وردت محفوظ بأنها تتحمل نفس المسئولية مثل باقي النشطاء فيما حدث قائلة: "ماشي كلنا علينا اللوم نبطل خناق بقى".

واستطردت محفوظ داعية الجميع إلى توحيد صفوفهم ضد تولي أحد أركان النظام السابق رئاسة الجمهورية قائلة: "حبة اتحاد بقى.. وحد صفك، كتفي في كتفك حركة وطنية واحدة ضد الظلم اللي بيدبحنا، وإيد واحدة ثوار أحرار هنكمل المشوار"، مؤكدة أنها "متفائلة جدا".

وجدير بالذكر أنه بدأ مساء الأمس الخميس عمليات الفرز لأصوات الناخبين، بانتخابات الرئاسة؛ التي جرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، حيث أشارت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات في عديد من اللجان الفرعية بمحافظات الجمهورية تقدم كل من المرشحين د. محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق في المراكز الأولى، ويتوقع البعض إجراء جولة الإعادة بين كلا المرشحين.