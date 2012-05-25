فتوح: الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم التجاري حتى الإثنين

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إغلاق معبر كرم أبو سالم، جنوب شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، لمدة ثلاثة أيام متتالية، على أن يعاد فتحه يوم الإثنين المقبل.

وقال رئيس لجنة إدخال البضائع في القطاع رائد فتوح: 'قررت سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم الجمعة، وسيعاد فتحه صباح الإثنين القادم، بذريعة أن الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية، أما الأحد فيصادف عيد نزول التوراة عند الشعب اليهودي'.

وكانت سلطات الاحتلال فتحت يوم أمس الخميس، المعبر من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً، وتم إدخال 300 شاحنة، على النحو التالي: 9 شاحنات مساعدات، 164 شاحنة للقطاع التجاري، من ضمنها 11 شاحنة قمح و21 شاحنة أعلاف، 74 شاحنة للقطاع الزراعي، 2 شاحنة لقطاع المواصلات، 6 شاحنات محملة بالأسمنت وحديد البناء، و42 شاحنة حصمة، وذلك لصالح مشاريع وكالة الغوث، و3 شاحنات حصمة لصالح مشاريع سلطة المياه.

كما تم ضخ 228000 كيلو غاز طهي، و37999 لتر سولار لصالح شركات القطاع الخاص، إضافة إلى 471755 لتر سولار صناعي لمحطة توليد الكهرباء.