تركيا ترفض اقتراح لتعويض متضرريها وتطالب « إسرائيل » باعتذار علني

ذكرت صحيفة هآرتس من خلال موقعها الالكتروني صباح اليوم الجمعة أن "إسرائيل" قدمت اقتراحاً عبر دولة أوروبية لإصلاح علاقتها بالتركية قبل حوالي شهر من الآن، ويقضي بتعويض متضرري الاعتداء على السفينة "مرمرة" زمن إبحارها قبالة شواطئ قطاع غزة قبل عامين بـ ستة ملايين دولار.

ونسبت الصحيفة المعلومة لـ "رامزان أريتوك" المحامي التركي ممثل العائلات المتضررة في الاعتداء، خلال لقاء له مع وكالة الأنباء "رويترز"، موضحاً أن الاقتراح وصل إليه عن طريق سفير دولة ثالثة، ويتضمن دفع "إسرائيل" المبلغ المذكور لإحدى صناديق الجالية اليهودية بتركيا وهي تتولى مسؤولية توزيعه على المتضررين.

وأضاف المحامي لوكالة "رويترز" : "إن إسرائيل وافقت أيضاً على إبداء أسفها على الاعتداء على السفينة، ولكن الاقتراح رفض من قبل تركيا، حيث عبرت وزارة الخارجية عن رفضها الشديد كون الاقتراح من المفترض أن يصل إليها مباشرة وليس عن طريق وسيط".

وكانت صحيفة هآرتس قد نقلت عن مصادر التركية قلوها هذا الأسبوع: "إن إسرائيل حاولت إعادة ترميم العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بواسطة دولة ثالثة أوروبية، ولكن رئيس الحكومة التركي رفض الوساطة طالما ترفض إسرائيل الاعتذار علناً".

وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية لصحيفة "هآرتس"، أنهم لم يتلقوا أي اقتراحات رسمية من جهات إسرائيلية ، ولكن إذا أرادت إسرائيل تقديم اقتراح مثل هذا كان بالإمكان فحصه بجدية، مضيفين : "أساساً ليس هناك صعوبات في التوصل إلى تفاهمات بخصوص موضوع التعويضات".

وأضافت ذات المصادر : "بالفعل تم الاتفاق على دفع التعويضات قبل عام ولكن عن طريق الحكومة التركية وليس مباشرة للعائلات المتضررة ، من أجل منع شكاوى مرة ثانية وخطوات قضائية طويلة، ولكن الخلاف يتعلق بالاعتذار، حيث تعارض إسرائيل الإعلان عن اعتذارها وعلى الملأ، وتركيا غير مستعدة لقبول صيغة اعتذار لا تحتوي على تحمل المسؤولية الكاملة".