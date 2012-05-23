مصدر خاص: رياض الحسن خلفاً لعبد ربه في رئاسة هيئة الاذاعة والتلفزيون

أفاد مصدر خاص لـ وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن الرئيس محمود عباس سيكلف رئيس وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" حالياً رياض الحسن، بأن يكون المشرف العام على وسائل الاعلام الحكومية الرسمية والتي تضم هيئة الاذاعة والتلفزيون ووكالة وفا، خلفاً لياسر عبد ربه الذي استقال من منصبه.

جدير بالذكر أن عبد ربه كان مشرفاً على هيئة الاذاعة والتلفزيون فقط، والحسن رئيساً لوكالة "وفا" ولا يخضع لاشراف عبد ربه.

ويحظى الحسن بقبول واسع من قبل مركزية حركة فتح التي اعترضت بشدة في الفترة الأخيرة على وجود عبد ربه كرئيس للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

تجدر الإشارة إلى أن ياسر عبد ربه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني قدّم استقالته لرئيس السلطة محمود عباس صباح اليوم وان الرئيس قبل استقالته .