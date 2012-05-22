امان: الحرب مع مصر قادمة دون النظر للرئيس المنتخب

قال رئيس قسم البحوث في هيئة الاستخبارات العسكرية ( أمان) العميد ايتاي برون أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي حيال انتخابات الرئاسة المصرية :"" من الواضح وجود انخفاض في مكانة مصر في المنطقة فشبان الثورة الذين قادوها لم ينجحوا للاندماج بشكل مباشر في السياسة المصرية والمنتصرين في تلك الثورة هم الإخوان المسلمين والسلفيين .

وأضاف برون أن العداء لإسرائيل أصبح واضحا بعد تصدر الإخوان المسلمين للانتخابات المصرية , على حد قوله .

وخلال الجلسة قال عضو الكنيست بنيامين بن العيزر " كل المعطيات تشير إلى أن المواجهة بين مصر وإسرائيل ستقع ولا يهم من سيتم انتخابه رئيسا لمصر".