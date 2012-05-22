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امان: الحرب مع مصر قادمة دون النظر للرئيس المنتخب

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 13:50 - 22 مايو 2012
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قال رئيس قسم البحوث في هيئة الاستخبارات العسكرية ( أمان)  العميد ايتاي  برون أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي حيال انتخابات الرئاسة المصرية :"" من الواضح وجود انخفاض في مكانة مصر في المنطقة  فشبان الثورة الذين قادوها لم ينجحوا  للاندماج بشكل مباشر في السياسة المصرية  والمنتصرين في تلك الثورة هم الإخوان المسلمين والسلفيين .

 

وأضاف برون أن العداء لإسرائيل أصبح واضحا  بعد تصدر الإخوان المسلمين للانتخابات المصرية , على حد قوله .

 

وخلال الجلسة قال عضو الكنيست بنيامين بن العيزر " كل المعطيات تشير إلى أن المواجهة بين مصر وإسرائيل ستقع ولا يهم من سيتم انتخابه رئيسا لمصر".

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