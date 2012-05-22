محكمة نابلس: الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف على متهم بالقتل العمد

أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم الثلاثاء، حكما بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة على المتهم (ف.ز) 40 عاما من سلفيت عن تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328/1 ع لسنة 60.

ونظرا للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملا بالمادة 99 ف 3 من قانون العقوبات قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف، كما رفضت ما أثاره وكيل المدان من وقف تنفيذ لحين البت بالاستئناف لخطورة الجرم.

وتشير الوقائع إلى أنه في شهر تموز من عام 2006 قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح أتوماتيكي على المغدور (ف.م) فأصابه في منطقة الصدر والبطن، ما أدى إلى وفاته وذلك في مبنى الطوارئ القديم في سلفيت بصحبة المتهمين (ا.ز) و(ر.ش) اللذين كانا يحملان مسدسات ويلوحان بها لإرهاب الموجودين.

وبرأت المحكمة المتهمين الآخرين من التهمة المنسوبة إليهما وهي التدخل بالقتل العمد خلافا لأحكام المواد 328/1 و80/2 و81/1 ع لسنة 60.