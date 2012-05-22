جمعية بيت فلسطين للأعمال الخيرية والثقافية تنفذ حملة لمساعدة الفقراء

نفذت جمعية بيت فلسطين للأعمال الخيرية والثقافية، مشروع تقديم مساعدات لبعض العائلات الغزية الفقيرة في قطاع غزة.

وقدمت الجمعية، لعائلة "الدنف" شمال قطاع غزة، برميل مياه ومساعدة طبية ومالية، بعد أن تقطعت بهم السبل وهم في وضع بائس جداً.

كما قدمت الجمعية مساعدات مالية إلى 15 عائلة غزية بقيمة 2000 شيكل، في حين تم تقديم مساعدات طبية وعلاجية لـ 10 مرضى.

وتعمل الجمعية على توفير العلاج لمرضى عندهم أمراض مزمنة، كما وتقوم بعمل حملة لمساعدة بعض العائلات الفقيرة والمعدومة كما تقوم الجمعية بالاتصال بإذاعة صوت القدس وتعريفها على العائلات المعدومة لتقوم بعمل برنامج خاص بهم.