جنود من جيش الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحمت مجموعة كبيرة من جنود جيش الاحتلال (تحت التدريب) منذ ساعات صباح اليوم الاثنين، المسجد الأٌقصى المبارك، وذلك عبر مجموعات صغيرة من جهة باب المغاربة بحماية وحراسة قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.

ووقال مراسلنا ان جنود الاحتلال نفذوا جولات سريعة في باحات ومرافق المسجد يشبه إلى حد كبير أجواء التدريبات.

في الوقت نفسه، تتواجد في المسجد الأقصى أعداد كبيرة من المواطنين ومن طلبة المدارس وطلبة مساطب العلم والذين يرقبون بكثير من الحذر تحركات وجولات جنود الاحتلال وما تبعها من اقتحامات لسياح أجانب ومجموعات يهودية مصغرة.