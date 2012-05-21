جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في منطقة الطور جنوب القدس

هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم منزل المقدسي "سامح أرديس" من حي الطور جنوب من مدينة القدس المحتلة.

و في اتصال هاتفي مع فلسطين اليوم، قال أدريس أنه تفاجأ بجرافات الاحتلال صباح اليوم ترافقها وحدات من الشرطة و حرس الحدود و موظفي بلدية الاحتلال بتطويق منزله و هدمه بالكامل.

و يتكون المنزل من غرفتين و صالة و توابعها، و تتجاوز مساحته ال100 متر، و قد أنتهى المقدسي أدريس من "تعميره" قبل أسابيع استعدادا للسكن فيه بعد زفافه المقرر بعد شهرين.

وقال المقدسي أدريس انه لم يتلق أيه أنذار بالهدم، أو قرار من المحكمة يقضي بهدم منزله، و انه تفاجأ بسرعة تنفيذ الهدم وعدم إعطاءه أيه فرصة لإخلاء المنزل.

وأشارت أدريس أن جرافات الاحتلال صادرت بقايا المنزل بعد هدمه، و هددته بدفع تكاليف الهدم للبلدية و التي تقدر بثلاث ألاف دولار.