القهوة تقلل احتمال الموت المفاجئ

أظهرت دراسة أميركية أن المسنّين الذين كانوا يحتسون بضعة أقداح من القهوة يوميا كانوا أقل تعرضا للوفاة المفاجئة مقارنة مع الذين امتنعوا عن هذا المشروب أو كانوا يشربونه نادرا. وقال الباحثون الذين شاركوا في تلك الدراسة التي شملت 400 ألف مشارك في تقرير نشر في دورية نيو إنغلاند الطبية إن القهوة ارتبطت بشكل خاص بانخفاض نِسب الموت نتيجة أمراض القلب والسكتات الدماغية والعدوى والإصابات والحوادث.

واستخدم الباحثون بيانات من دراسة عن الغذاء والصحة بدأت بمسح عن التغذية شمل أسئلة عن شرب القهوة وجهت إلى بالغين تتراوح أعمارهم بين 50 و71 عاما في الفترة من 1995 إلى 1996 وتتبع الباحثون بعد ذلك المشاركين في الدراسة حتى عام 2008 مستخدمين في ذلك سجلات الأمراض والوفاة لمعرفة عدد الذين توفوا منهم وأسباب الوفاة.

ونصح الباحثون بتفسير نتائج الدراسة بحذر لأن عادات شرب القهوة تم قياسها في فترة زمنية محددة ومن غير الواضح أي من مكونات القهوة على وجه التحديد قد يكون مرتبطا بطول العمر. وقال رئيس فريق البحث نيل فريدمان من المعاهد الوطنية للصحة في روكفيل بولاية ماريلاند "نعلم أن القهوة لها تأثير على المخ لذلك يحتمل أن يكون لهذا دور أو ربما يكون لها تأثير على صحة العظام".