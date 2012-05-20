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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مواطن أمريكى ينجب 30 طفلاً ويطلب الحصول على دعم مالى لإعالتهم

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 06:19 - 20 مايو 2012
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رفع مواطن أمريكى دعوى قضائية جديدة للمطالبة بالحصول على دعم مالى لإعالة عائلته الكبيرة المكونة من ثلاثين طفلاً.

وأوضحت شبكة سى بى إس الإخبارية الأمريكية الليلة، أن ديزموند هاتشيت (33 عاماً) أصبح عاجزاً عن إعالة هذا العدد الكبير من الأطفال الذين أنجبهم من 11 سيدة، مشيرة إلى أن القوانين المحلية فى مدينة "نوكسفيل" التابعة لولاية "تنيسى" الأمريكية التى يقيم فيها ديزموند لا تتضمن أية نصوص يمكن بموجبها إجباره عن الامتناع عن الإنجاب ومعاشرة النساء.

وأشارت الشبكة إلى وجود أربعة أطفال لديزموند فى سن واحدة وهى الثانية من العمر، كما أنه أنجب تسعة منهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ونفى الأب عجزه عن تذكر التفاصيل المتعلقة بأطفاله، وقال إنه يعرف جميع الأسماء والأعمار، فضلاً عن تواريخ ميلادهم، مشيراً إلى أن أكبر أطفاله فى الرابعة عشر من العمر.

 

وأشارت الشبكة إلى أن ما تحصل عليه بعض أمهات أطفال ديزموند من الدخل فى الشهر لا يزيد عن دولار ونصف الدولار.

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