اليوم :إدخال سولار لمحطة الكهرباء ومركبات حديثة ومساعدات

قررت سلطات الاحتلال اليوم الأحد فتح معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة لتوريد 30 مركبة حديثة لقطاع غزة وضخ سولار صناعي لمحطة الكهرباء وبعض شاحنات البضائع والمساعدات.

وقال رائد فتوح منسق لجنة البضائع على المعابر أنه من المقرر دخول 220 إلى 230 شاحنة محملة بمساعدات ومستلزمات للقطاع التجاري والزراعي والمواصلات من ضمنهم 30 مركبة حديثة بالإضافة إلى 17 شاحنة محملة بالأسمنت وحديد البناء وشيد البناء و43 شاحنة حصمة لصالح مشاريع وكالة الغوث، 7 شاحنات محملة بكوابل إتصال لصالح شركة الإتصالات الفلسطينية.

وسيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي وسولار المواصلات بالإضافة لضخ سولار صناعي لمحطة توليد الكهرباء.

أما يوم الخميس الماضي فقد تم فتح معبر كرم أبو سالم من الساعة 7 صباحاً و حتى الساعة 6 مساءً و تم إدخال 225 شاحنة مقسمين على النحو التالي: 8 شاحنات مساعدات، 150 شاحنة للقطاع التجاري من ضمنهم 7 شاحنات قمح و 12شاحنة أعلاف، 38 شاحنة للقطاع الزراعي، 3 شاحنات لقطاع المواصلات، 2 شاحنة محملة بالأسمنت و20 شاحنة حصمة لصالح مشروع إنشاء مستشفى القدس، 4 شاحنات محملة بأعمدة إنارة حديدية لصالح سلطة الطاقة، 1 شاحنة محملة بكوابل كهربائية لصالح سلطة الطاقة.

كما تم ضخ 202550 كيلو غاز طهي ، 394146 لتر سولار صناعي لمحطة توليد الكهرباء.