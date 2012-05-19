شبان من غزة والضفة يعلنون الإضراب عن الطعام « لإنهاء الانقسام »

أعلنت مجموعة من الشبان النشطاء من غزة والضفة إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى إنهاء الانقسام تحت عنوان " إضراب الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام " وذلك حتى تحقيق خطوات عملية وواقعية ملموسة على أرض الواقع في ملف المصالحة الوطنية .

وقال النشطاء في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن هذه المبادرة شخصية منطلقة من حس وطني خالص لفلسطين الأم وبعيد عن الفئوية والحزبية والعشوائية .

وحمل الشباب كل الفصائل من كافة الأطر المسئولية عن استمرار حالة الانقسام والفرقة بين أبناء الشعب الواحد ,وتحملهم المسئولية عن استمرار إضرابنا عن الطعام ,مطالبين إياهم بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب والشباب والذين هم موجودين من أجله ومن أجل حريته وحياته الكريمة الحرة , وننوه إلى إمكانية تزايد أعداد المضربين للعشرات وربما يفوق ذلك بكثير .

ووجه الشباب دعوتهم للرئيس محمود عباس بزيارة قطاع غزة بأسرع وقت ممكن والجلوس مع رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية , والتي من شأنها تذويب وتذليل كافة العقبات التي تقف بجمود أمام المصالحة , كما نطالب كلا الطرفين إلى التجاوب مع إرادة شعبنا الصامد والصابر على الاحتلال .

وطالب النشطاء إسماعيل هنية ومحمود عباس بالجلوس على طاولة واحدة فى غزة وإنهاء الإنقسام , مناشدين أبناء شعبنا الفلسطيني وكافة النشطاء الشباب والمؤسسات الأهلية والمدنية والتجمعات الشبابية إلى دعم هذا الإضراب المفتوح عن الطعام " إضراب الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام " .

وأكد النشطاء على استمرارهم في هذا الإضراب حتى تحقيق خطوات ملموسة وعملية يلمسها الشارع الفلسطيني نحو الوحدة الوطنية.

فيما يلي أسماء النشطاء المضربين عن الطعام :

هانى ابو مصطفى

تامر حواس

خالد أحمد

محمد عطا الله

حمادة النفار

حسن عاشور

عزيز السقا

د. إيهاب الدالي

خالد الكحلوت

هاشم السعودي

ابراهيم رابعة

أحمد عاشور

كرم أبو حسنين

عمر وشاح

إسماعيل المناعمة

باسم ابو رمضان

محمد عطاالله

الصحفيين المضربين عن الطعام :

الإعلامية فاطمة جبر

المصورة سمر أبو العوف

المصور رامي أبو مراحيل

الصحفي عبد الله أبو حشيش

المدرب الإعلامي الدولي محمد وحيد عوض

الناشط والمصمم : خالد أحمد أبو زبيدة