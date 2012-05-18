خطيب التحرير: انتخاب « الفلول » نكسة للثورة

اعتبر الشيخ محمد جمعة، خطيب التحرير، أن انتخاب مرشحي النظام السابق "الفلول" في الانتخابات الرئاسية محاولة للالتفاف على الثورة وطعنها في ظهرها.

وأضاف جمعة، خلال خطبة الجمعة اليوم من ميدان التحرير، أن نجاح أحد مرشحي النظام السابق، سيكون نكسة كبيرة سيعاني منها الشعب المصري لسنوات طويلة، كما سيعمل على إعادة نظام مبارك الذي هو أحد رموزه، وإعادة الفساد والاستبداد الذي تربى عليه في عهد مبارك.

وأشار خطيب التحرير إلى ضرورة التزام المجلس العسكري، بمطالبة الشباب بعدم التشكيك أو التزوير في الانتخابات القادمة، ومساندته بقوة للجنة المختصة بالإشراف على الانتخابات، وعدم إتاحة الفرصة لأي يد أن تمتد على صندوق انتخابي، أو تزوير صوت واحد.

وطالب جمعة الرئيس القادم بالتعهد بتحقيق أهداف ثورة يناير، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في أحداث الثورة حتى الآن، والعمل على تحرير جميع مؤسسات الدولة التي كان يديرها فلول النظام، والعمل على إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتطهيرها من البلطجية الذين يزعزون الأمن في الشارع المصري.