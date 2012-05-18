5 قتلى وأكثر من 30 جريحاً فى انفجار متزامن لثلاث عبوات ببغداد

أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة 31 آخرين بجروح فى انفجار متزامن لثلاث عبوات ناسفة صباح اليوم الجمعة، وسط سوق لبيع الحيوانات فى جانب الرصافة، شرق بغداد.



وقال مصدر فى وزارة الداخلية إن "الانفجارات وقعت على التوالى عند توافد باعة الحيوانات فى السوق" الذى يقتصر نشاطه على أيام العطل.



وأكد مصدر طبى فى جانب الرصافة أن مستشفى الصدر العام فى مدينة الصدر تلقى خمسة قتلى وأكثر من ثلاثين جريحا أصيبوا فى الانفجارات ذاتها، مشيرا إلى وجود نحو عشرين جريحا أعمارهم دون 18 عاما، من الصبية باعة الطيور والحيوانات.



يأتى هذا الهجوم غداة مقتل خمسة أشخاص وجرح 24 آخرين فى انفجار قنبلة داخل مطعم شعبى فى جنوب بغداد، مساء أمس الخميس.