الفرا: الرئيس عباس سيطلع المشير على آخر التطورات

قال السفير الفلسطيني لدى جمهورية مصر العربية :" إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيصل القاهرة غداً الجمعة في زيارة ستستغرق يومين سيلتقي بالمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وسيطلعه على آخر تطورات القضية الفلسطينية ووضع عملية التسوية، وعلى فحوى الرد "الإسرائيلي" على الرسالة التي أرسلها في السابق إلى رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بشأن عملية التسوية.

ولفت الفرا إلى أن زيارة الرئيس "أبو مازن" للقاهرة، تأتي في سياق التشاور المستمر بين القيادتين المصرية والفلسطينية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك مشيراً إلى أنه سيلتقى خلالها بعدد آخر من كبار المسئولين من بينهم الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية والذي سيلتقى به مساء غد لبحث الخطوات المستقبلية بما يخص القضية الفلسطينية.