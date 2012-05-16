بالفيديو : جميع أهداف رونالدو الـ46 في الليغا لهذا الموسم

استعاد نادي ريال مدريد الأسباني لقب الليغا الأسباني قبل أسبوع من نهاية الليغا من غريمه التقليدي النادي الكتلاني برشلونة وقد حقق الريال أرقاماً قياسية خلال فوزه في لقب الليغا

فقد حصد ريال مدريد 100 نقطة خلال فوزه بـ32 مباراة من أصل 38 ولم يهزم النادي الملكي سوى مباريتين وهما ليفنتي 0-1 ومن غريمه برشلونة ـ3-1 وقد تعادل النادي أربع مباريات

فيما حقق اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو 46 هدفاً بفارق أربعة أهداف عن المتصدر ليونيل مسي مهاجم غريمه التقليدي نادي برشلونة في الليغا الأسبانية.

وهذه جميع أهداف هداف النادي الملكي كرستيانو رونالدو ..