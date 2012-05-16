نائب فتحاوي: فياض اوجد مشكلة تفريعات 2005 وهو الأجدر بحلها

رفض النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية تصريحات وزير العمل الفلسطيني د. احمد مجدلاني ربط قضية موظفي ما بعد 2005 بالمصالحة وحكومة الوحدة الوطنية المأمول تشكيلها في أي وقت .

وأشار النائب أبو شمالة لان حكومة الوحدة الوطنية المأمول تشكيلها أمامها مهمات وطنية جسام ويجب ألا تورث أي مشكلات إدارية وإبقاء تركيز جهدها على الملفات الكبيرة التي تنتظرها .

وشدد النائب أبو شمالة أن من أوجد المشكلة هو الأولى بحلها وحكومة الدكتور فياض هي التي أوجدت مشكلة ما عرف بتفريغات 2005 وما بعد عندما قامت بوقف رواتب هؤلاء الموظفين المعينين بطريقة قانونية ووفق الأصول والإجراءات المتبعة في السلطة الفلسطينية حيث أوقفت رواتبهم بشكل غير شرعي وقانوني وفيه كثير من الظلم والإجحاف بحق هؤلاء الإخوة والذين كانوا ومازالوا ملتزمين ولا يوجد أي مبرر أو مقتضى قانوني لفصلهم .

وجدد النائب أبو شمالة دعوته للحكومة الفلسطينية لإنهاء هذا الملف وكفى ما أصاب أصحابه من ظلم هم لا يستحقوه دون أي مبرر مضيفا أن ترحيل الأزمات على الغير ليس حل للمشكلة وإنما هروب منها كما جدد دعوته للجنة المركزية لحركة فتح بمساندة هذا الملف والتحرك لإنهائه.