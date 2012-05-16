وزارة الأوقاف تعلن موعد تسديد رسوم الحج

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية برام الله محمود الهباش، للإخوة الذين تم قبولهم بقرعة الحج الأساسية لموسم الحج الحالي، البدء بتسديد دفعة من رسوم الحج لهذا العام.

وأضاف الهباش اليوم الأربعاء، 'أن على الإخوة في المحافظات الشمالية التوجه إلى مديريات الأوقاف كل في محافظته لاستلام فيشة الدفع الخاصة بالبنك ودفع مبلغ ألف دينار أردني في حساب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية (أمانات حج) وذلك في حساب رقم (501/674577) لدى كافة فروع البنك العربي العاملة في فلسطين، كل في منطقته.

وبخصوص المحافظات الجنوبية، دعا للتوجه إلى مكاتب شركات الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي يرغب الحاج بالتسجيل لديها ودفع مبلغ ألف ومئتي دينار أردني مقابل وصل استلام مختوم وموقع من الشركة التي يسجل بها.

وأكد الهباش أن موعد الدفع يبدأ في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 20/5/2012م وينتهي مع انتهاء دوام يوم الأحد الموافق 27/5/2012م، منوها إلى أن كل من لا يقوم بالدفع خلال المدة المحددة يعتبر فاقدا لحقه في الحج لهذا العام.

وبين الهباش أنه سيتم الإعلان لاحقا عن المبلغ المتبقي من الرسوم بعد استكمال كافة الإجراءات وتحديد التكلفة الإجمالية لرسوم الحج لهذا العام.

وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ سياستها باتجاه الرقي بوضع الحاج الفلسطيني وتوفير كافة سبل الراحة والأمان له وفي كافة المحطات التي يمر بها الحاج على كافة الصعد، من مرحلة التسجيل والتنقل أو السكن في مكة والمدينة المنورة والمشاعر في عرفات ومنى، وكذلك توفير طواقم الخدمة والإرشاد.