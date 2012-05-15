هنية يشارك في ماراثون القدس لنا ومسيرة ذكرى النكبة بغزة

شارك رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية في ماراثون القدس لنا والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمناسبة الذكرى 64 للنكبة، اليوم الثلاثاء (15-5) حيث انطلق الماراثون والذي ضم العشرات من وسط شارع الجلاء بمدينةغزة لينتهي في ساحة المجلس التشريعي فيها.



وأكد هنية قبل انطلاق الماراثون على أن مثل هذه الفعاليات وغيرها تدلل بشكل قاطع أن الشعب الفلسطيني لا ولن ينسى حقوقه ووطنه وسيعمل جاهدا حتى التحرر، مشيداً بالفعاليات التي تشهدها البلاد العربية إحياء لذكرى النكبة والتي توضح مدى وحدة الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم خلف القضية الفلسطينية العادلة.



وانطلق الماراثون بمشاركة واسعة من مختلف أبناء الشعب الفلسطيني كما شارك وزراء في الحكومة ونواب ومعاقين.



ومن ثم شارك في المسيرة الجماهيرية التي نظمتها القوى والفصائل الإسلامية والوطنية والتي انتهت أمام مقر الأمم المتحدة في قطاع غزة، حيث سلمت رسالة للأونروا بمطالب الشعب الفلسطيني.









