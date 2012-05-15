لجنة التواصل الجماهيري تزور قسم الطوارئ والإسعاف في مستشفي القدس

زار وفد كبير من لجنة التواصل الجماهيري العامة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، قسم الطوارئ والإسعاف في مستشفي القدس بمدينة غزة، وذلك في إطار التواصل مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية.

وضم الوفد عدد من كبار أعضاء اللجنة، وكان في استقبالهم عدداً من المسؤولين بالمستشفي من بينهم من د. بشار مراد، و د. مصطفي الزعيم، و د. علاء السوسي.

وافتتح الأخ "السيد أبو سخيلة "عضو لجنة التواصل الجماهيري الزيارة بتعريف عن طبيعة عمل اللجنة وأهدافها ودورها في الترابط الاجتماعي والتواصل بين مؤسسات المجتمع المحلي، في حين ألقي الشيخ "سميح حجاج" كلمة أشاد فيها بالدور الكبير للمستشفي في خدمة أفراد المجتمع.

كما تحدث الشيخ "أبو أشرف الديني"، كلمةً له شكر فيها المسئولين القائمين على إدارة القسم والمستشفي في خدمة المواطنين.

فيما تحدث، د. بشار مراد، نبذة مختصرة عن القسم ومجهوداته الكبيرة في التعامل مع حالات الطوارئ رغم الإمكانيات البسيطة جداً، شاكراً الوفد الزائر على هذه الزيارة الكريمة أملاً في استمرار التواصل والعلاقات بين المؤسستين وأن تبقي الخدمات متواصلة، مثمناً في ذات الوقت على دوره اللجنة البارز في خدمة كافة فئات المجتمع الفلسطيني.

وقدم الوفد درع محبة ووفاء للدكتور بشار مراد تعبيراً عن شكرهم وامتنانهم على جهودهم البناءة في خدمة أبناء المجتمع الفلسطيني.

من ناحيته ثمن الأستاذ "تحسين الوادية" (أبو وسيم) رئيس لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة في قطاع غزة، إلى أن هذه الزيارات المختلفة التي تقوم بها اللجان في مختلف الأقاليم تأتي في إطار توطيد العلاقات مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية وكذلك الفصائل الفلسطينية على اختلاف مسمياتها وانتماءاتها وتأكيداً على الوحدة الوطنية في مواجهة الانقسام والتحديات التي تواجه قضيتنا الفلسطينية.