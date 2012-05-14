القيادي البطش : اتفاق الأسرى منقوص ما لم يضمن حرية حلاحلة وذياب

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش ان الاتفاق الذي تم مساء اليوم بين قيادة الإضراب في سجون الاحتلال ومصلحة السجون منقوصاً إن لم يتضمن حرية الأسرى المضربين عن الطعام منذ ما يقارب 78 يوماً وهما الأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحلة والأسير جعفر عز الدين وغيرهم.

وبين القيادي البطش ان المعلومات التي وصلت عن بنود الاتفاق حالياً تتحدث عن عموميات خاصة فيما يتعلق بالاعتقال الاداري .

وأوضح القيادي البطش أن موقف الحركة من الاتفاق سيعلن عقب الاجتماع الذي يعقد حالياً بين قيادة الإضراب والمحامي جواد بولس مع الأسيرين حلاحلة وذياب .

وتطرق البطش إلى امكانية اتهام الاحتلال للأسيرين بأي تهم بعد إضرابهم عن الطعام مدة 78 يوماً واعتقالهم إداريا لفترة طويلة الأمر الذي لن يقبله الجميع.

وهنأ الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وذويهم الذي أرضخ قوات الاحتلال لمطالبهم العادلة .