مسيرة « عربية » بالتحرير في ذكرى النكبة الفلسطينية

أعلن الائتلاف العام لثورة 25 يناير وتجمع قوى الربيع العربي والجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية والحرس الثوري المصري وائتلاف الثائر الحق وحركتي فداء وشباب الانتفاضة وتحالف القوى الثورية بمصر والعديد من القوى الثورية، عن تنظيم مسيرة حاشدة بميدان التحرير غدًا الثلاثاء، عقب صلاة الظهر في الذكرى الرابعة والستين للنكبة الفلسطينية.



وأوضح محمد الحضري منسق الحرس الثوري المصري، أن المسيرة ستنطلق من مسجد عمر مكرم عقب صلاة الظهر لتجوب ميدان التحرير مرورا بالجامعة العربية والسفارة الأمريكية - مقر الصهيونية العالمية بمصر – وانتهاءً بمقر الأمم المتحدة ومن المرجح انطلاق المسيرة حتى مقر السفارة الفلسطينية بالدقي.



وأوضح الحضري أن المسيرة ستتجه للسفارة الأمريكية والأمم المتحدة للتنديد بقراراتها التعسفية بشأن فلسطين بشكل تعسفي وعلني وحض الكيان الصهيوني الفاشي على رفع وتيرة اعتداءاته الإجرامية اليومية المتواصلة ضدهم وإثارة العداوة وافتعال التقاتل في ما بينهم ومحاصرتهم عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وأيضا ستتجه للجامعة العربية والأمم المتحدة لحثهما على أداء الدور المنوط بها في حماية الشعب الفلسطينى الأعزل ووقف الاحتلال لأراضيه وستنتهى المسيرة بمقر السفارة الفلسطينية لإعلان التضامن الكامل معها.



وقال الناشط اليمنى الدكتور محمد الكمالي، الأمين العام لتجمع قوى الربيع العربي، إن ذكرى النكبة علامة فارقة في مسيرة الشعب العربي خلال تاريخه الحديث مؤكداً أن روح الثورات العربية إعادة تصحيح الوضع الخاطىء لاستعادة الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة والسير في طريق معالجة النكبات الأخرى التي مرت بها الأمة خلال تاريخها الحديث.