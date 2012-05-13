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معلومات عن اتفاق بين مصر والاحتلال حول الأسرى المضربين

  • القاهرة - فلسطين اليوم
  • 16:44 - 13 مايو 2012
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كشفت مصادر فلسطينية مشاركة في وفد الأسرى الذي خرج من غزة إلى القاهرة ان اتفاقا أصبح شبه جاهز بين مصر والاحتلال الإسرائيلي ينتظر موافقة اللجنة القيادية العليا للإضراب داخل السجون .

وكشف المصدر عن بنود الاتفاق موضحا أن إسرائيل تعهدت بعدم تمدير الاعتقال الإداري للأسرى الفلسطينيين إلا مرة واحدة .

كما تعهدت إسرائيل بإنهاء العزل الانفرادي واستئناف الزيارات لذوي الأسرى وتحسين اوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال عبر عودة الامتيازات للسجون إلى ما كان عليه الوضع قبل خطف الجندي "شاليط" حيث كان يسمح للمعتقلين بالتعلم وإدخال الكتب والصحف .


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