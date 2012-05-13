« 30000 » شيقل مزورة من فئة « 10 »‏ضبطت بخانيونس

تمكنت مباحث خان يونس قسم البلد التابعة للشرطة الفلسطينية من ضبط "30000 " شيقل مزورة من فئة "10" شيقل بالمحافظة جنوب قطاع غزة.

وذكر الرائد عبد الرحمن موسى نائب مدير مباحث خان يونس أن مباحث قسم البلد تلقت معلومات مفادها قيام أشخاص بإدخال نقود مزيفة الى قطاع غزة عن طريق الانفاق وبناءً على هذه المعلومات تم تشكيل فريق بحث لجمع المعلومات والتحري .

وأكد الرائد موسى أن مباحث خان يونس ألقت القبض على المدعو "ج,م" وبحوزته مبلغ من النقود المزيفة وقامت المباحث على الفور بإحضار مذكرة تفتيش من النيابة لتفتيش منزله وتم العثور على كمية من الاموال المزورة والتي تقدر بمبلغ 30000 شيقل من فئة 10 شيقل.

وقال الرائد موسى بأنه خلال التحقيق مع المدعو "ج,م" أقر بما نسب اليه وعليه تم احالة القضية الى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه .