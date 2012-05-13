تحركات فلسطينية وتعنت « إسرائيلي » معركة الكرامة في يومها ال27..حلاحلة وذياب في خطر

تدخل معركة الكرامة يومها ال 27 للإضراب المفتوح عن الطعام والحديث عن تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم , مع استمرار المساعي والتباحث عن حلول منصفة لمطالب الأسرى ,وتبلور حل شامل لإضرابهم .

في حين يدخل الأسيران بلال ذياب وثائر حلاحلة يومهم ال77 للإضراب المفتوح عن الطعام وسط تدهور خطير جداً على حالتهم الصحية ,إضافة الي 8 أسرى آخرين مضربين عن الطعام منذ شهرين دون أي حراك دولى فاعل , ناهيك عن التحركات والفعاليات الشعبية في الأراضي الفلسطينية الموحدة في معركة الأسرى ضد السجان .

وكانت مصادر كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ "الحياة اللندنية" أن ثلاثة من الأسرى المضربين عن الطعام رفضوا عرضاً إسرائيلياً بالسفر إلى الخارج للعلاج ولقضاء ما تبقى من مدة محكوميتهم و التي تتراوح بالثلاثة أشهر(3 شهور) على أن يعودوا بعد هذه الفتره إلى منازلهم ، و ذلك تمسكا منهم بالإستمرار بالإضراب عن الطعام تضامنا مع الأسرى وحتى تتحقق جميع مطالبهم .

وقالت المصادر:إن السلطات الإسرائيلية طرحت من خلال محاميهم عرضاًعلى كل من الأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحله (مضربان عن الطعام) منذ 75يوماً و كذلك الأسير محمود سرسك (مضرب عن الطعام منذ أكثرمن 52 يوماً)، لافتة إلى أن هؤلاء الأسرى الثلاثة معتقلون إدارياً وأن حالتهم الصحية حرجة وخطيرة جداً وقد يفارقون الحياة في أي لحظة، كما هو حال معظم الأسرى الفلسطينيين المشاركين في معركة "الأمعاء الخاوية"، لافتة إلى أنه تم نقل ثمانية منهم إلى المستشفيات على إثر تدهور خطير في وضعهم الصحي