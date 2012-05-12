الحياة اللندنية : عرض إسرائيلي جديد للأسرى تم رفضه من قبلهم

كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ "الحياة اللندنية" أن ثلاثة من الأسرى المضربين عن الطعام رفضوا عرضاً إسرائيلياً بالسفر إلى الخارج للعلاج ولقضاء ما تبقى من مدة محكوميتهم و التي تتراوح بالثلاثة أشهر(3 شهور) على أن يعودوا بعد هذه الفتره إلى منازلهم ، و ذلك تمسكا منهم بالإستمرار بالإضراب عن الطعام تضامنا مع الأسرى وحتى تتحقق جميع مطالبهم .

وقالت المصادر:إن السلطات الإسرائيلية طرحت من خلال محاميهم عرضاًعلى كل من الأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحله (مضربان عن الطعام) منذ 75يوماً و كذلك الأسير محمود سرسك (مضرب عن الطعام منذ أكثرمن 52 يوماً)، لافتة إلى أن هؤلاء الأسرى الثلاثة معتقلون إدارياً وأن حالتهم الصحية حرجة وخطيرة جداً وقد يفارقون الحياة في أي لحظة، كما هو حال معظم الأسرى الفلسطينيين المشاركين في معركة "الأمعاء الخاوية"، لافتة إلى أنه تم نقل ثمانية منهم إلى المستشفيات على إثر تدهور خطير في وضعهم الصحي.