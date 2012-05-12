نجاد: إسرائيل ليست أكثر من بعوضة

أدان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بشدة توجهات بعض حكام منطقة الشرق الأوسط حيال إسرائيل، منتقدا بشدة صمتهم إزاء الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ووصف إسرائيل بأنها ليست أكثر من بعوضة لا يمكنها أن ترى الأفق الكبير للأمة الإيرانية.

وقال أحمدي نجاد في خطاب ألقاه أمام حشد بمحافظة خراسان إنه بعد مضي ألف وأربعمائة عام وصل بنا الأمر "إلى أن يقوم حفنة من الصهاينة المعادين للإنسانية بالهيمنة علي الشعوب بقوة السلاح واحتلال أراضيهم"، وذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأوضح أنه رغم تلك الظروف فإن بعض حكومات المنطقة تبادر إلي شراء أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات من أسياد إسرائيل، وبدلا من إبداء ردود أفعال حيال جرائم الاحتلال الإسرائيلي يتخذون موقف المتفرج.

واستنكر أحمدي نجاد قيام بعض حكام المنطقة "بإطالة اللسان على الشعب الإيراني الذي يريد الدفاع عن حقوقه ومصداقيته وصون العدالة".

وقال إن بعض هؤلاء الحكام مستعدون لصرف مئات المليارات من الدولارات "ضد المبادئ الإسلامية" وأن البعض منهم "يعمل على قتل أبناء شعبه"، مؤكدا في ذات الوقت أنهم غير مستعدين للتعبير عن غضبهم تجاه "جرائم الصهاينة عديمي الثقافة والمعادين للإنسانية والإسلام".

جدير بالذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة تطلقان تصريحات شديدة اللهجة تشير إلى أن كل الخيارات مطروحة بما فيها الخيار العسكري للتعامل مع الملف النووي الإيراني الذي يشتبه الغ رب بأنه ستار لتصنيع أسلحة نووية، بينما تقول إيران إن برنامجها مخصص لأغراض سلمية.