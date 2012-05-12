الشيخ رائد صلاح: زيارات العرب للقدس تخدم المصلحة الاسرائيلية

أكد رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948 الشيخ رائد صلاح أن زيارة علماء المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك وهو تحت الاحتلال لم تعد إلا بنتائج سلبية للغاية على المسجد الأسير ولم تصب إلا في صالح الاحتلال الذي يسعى إلى فرض سيطرته وسيادته وشرعنتها.

وقال الشيخ صلاح إن "الاحتلال يسعى إلى نقل القضية من قضية مسجد محتل يجب أن يجتمع العالم والأمة على نصرته إلى تعريف منسوخ وكأن الأقصى حقوق دينية لا مانع لديه من أن يعطيها للمسلمين تحت السيادة الصهيونية المستمرة، ولذلك وجبت معارضة زيارة العلماء إليه".

ونبه إلى أن "عام 2012 عام خطير على المسجد الأقصى المبارك حيث ارتفعت وتيرة الاستيطان والتهويد والخروقات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن المسجد في خطر حقيقي قد يقع عليه خلال العام الجاري، وذلك استنادًا إلى وقائع على الأرض إلى جانب تصريحات أذرع أمنية صهيونية.