لبنان: الجهاد الإسلامي تزور المفتي سوسان وتحذر من التوطين

زار ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، أبو عماد الرفاعي، سماحة مفتي صيدا والجنوب الشيخ سليم سوسان، على رأس وفد ضم مسؤول العلاقات في الحركة، شكيب العينا، والقيادي يوسف موسى.

وقد ناقش الوفد الوضع الفلسطيني بشكل عام والزيارات التي يقوم بها البعض إلى المسجد الأقصى بشكل خاص, في الوقت الذي يمنع فيه أهل المدينة من الدخول إليه، وتتعرض فيه المدينة المقدسة لأقسى موجات التهويد والاستيطان وطرد سكانها المقدسيين.

وأكد المجتمعون على رفضهم لهذه الزيارات لما تحمله من اعتراف ضمني بالاحتلال الصهيوني للمدينة وبما يشكل نوعاً من أنواع التطبيع مع العدو.

وفيما يتعلق بمعركة الأمعاء الخاوية, أكدوا, على ضرورة إيلاء هذه القضية الاهتمام الذي تستحقه على المستويات الرسمية والشعبية، مستغربين صمت المؤسسات العربية والدولية تجاه هذه القضية، ولا سيما جامعة الدول العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي ومجلس حقوق الإنسان.

وناشد المجتمعون أبناء الأمة العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم دعم قضية المعتقلين والأسرى في السجون الصهيونية حتى تحريرهم.

كما شددو على ضرورة توحيد كافة الجهود العربية والإسلامية بما يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية، كقضية مركزية، والتنبه إلى ضرورة عدم الوقوع في المحاولات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية والغرب لحرف الشعوب العربية عن القضية الفلسطينية وإيقاع الفتنة بينهم بما لا يخدم إلا العدو الصهيوني.

وفي الشأن الفلسطيني في لبنان، نبّه المجتمعون من مشاريع ومخططات تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المخيمات، ولا سيما في ظل أحاديث تدور حول تحضيرات يتم الإعداد لها من أجل فرض التوطين على حساب لبنان وحساب اللاجئين الفلسطينيين.