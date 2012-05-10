« نقابات الجامعات » ترفض قرارات إدارة جامعة الأزهر بغزة

رفض مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات، اليوم الخميس، قرارات إدارة جامعة الأزهر.

وقال بيان صدر عن مجلس الاتحاد إن أبزر قرارات إدارة الأزهر تجميد عمل النقابة المنتخبة وايقاف رئيس النقابة ومسؤول العلاقات العامة فيها عن العمل، وخصم يومين من راتب الموظفين وإغلاق مقر النقابة بالجنازير، وآخرها منع الهيئة العامة من الاجتماع داخل إحدى قاعات الجامعة.

وأضاف البيان، 'نشدد نحن الأعضاء على دعمنا المطلق لنضالكم النقابي المشروع، وعلى رفضنا لقرارات إدارة الجامعة، وإن الاتحاد سيدافع وبكل قوة وبكافة الوسائل النقابية التي أقرتها القوانين والأعراف الدولية عن جامعة الأزهر لتبقى صرحا علميا مميزا'.

وطالب البيان إدارة الجامعة بإلغاء كافة القرارات التي اتخذت بحق نقابة العاملين وهيئتها الإدارية، وفتح مقر النقابة المغلق من إدارة الجامعة، وإرجاع كافة مستحقات العاملين المالية التي خصمت من رواتبهم.

كما طالب المجلس، كافة أعضاء مجلس الجامعة الجديد بالاستقالة الفورية.

من جانبه، قال رئيس مجلس الاتحاد أمجد برهم ، إن جامعة الأزهر هي رافد علمي فلسطيني مميز لأبنائنا الطلبة وليست ملكا لأحد، وواجبنا جميعا كعاملين ونقابات ومجلس أمناء الحفاظ على هذا الصرح العلمي كباقي المؤسسات الوطنية في فلسطين.

الجدير ذكره أن رئيس جامعة الأزهر عبد الخالق الفرا أصدر قبل أيام قراراً بتجميد عمل نقابة العاملين في الجامعة , معتبراً كل ما صدر ويصدر من بيانات عبر وسائل الإعلام ورسائل SMS من نقابة العاملين هو تجاوزاً ومخالفاً لما صدر من قرارات عن رئيس الجامعة ومجلس الأمناء بالخصوص، ومن يقوم بذلك يقع تحت طائلة المسئولية.

وأهاب الفرا بموظفي الجامعة بعدم التعاطي مع قرارات النقابة ومواصلة المسيرة التعليمية , للحفاظ على مستقبل الجامعة .