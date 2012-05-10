الغصين : الاحتلال يخلط الأوراق للتغطية على جرائمه بحق الأسرى

قال المهندس إيهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني " إن ما تناقلته وسائل الإعلام الصهيوني حول تشكيل وحدة خاصة لمنع إطلاق الصواريخ يأتي في إطار الدعاية الصهيونية ونشر الشائعات ".

وأكد الغصين أن هذه التصريحات محاولة صهيونية لخلط الأوراق وتصدير أزماته ومشاكله الداخلية إلى قطاع غزة التي تقف بكل مكوناتها الرسمية والشعبية مع معركة الكرامة التي يخوضها الأسرى الأبطال .

وأضاف " إن حكومة الاحتلال تحاول التغطية على جرائمها بحق الحركة الأسيرة، وتوجيه التهديد لغزة باعتبارها أكثر من تتفاعل مع قضية الأسرى ".

وشدد الغصين أن الحكومة الفلسطينية هي حكومة مقاومة ، وجاءت لحماية المقاومة " وهو ما أثبته الأيام الماضية "، مشيراً إلى أن التوافق الوطني بين الفصائل الفلسطينية هو الذي ينظم الواقع وعمل المقاومة في الميدان .

ودعا المتحدث باسم الداخلية إلى زيادة الالتفاف الشعبي والرسمي مع معركة الأسرى والفعاليات التضامنية التي تؤكد على حق الأسرى في الحرية والكرامة.