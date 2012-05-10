جربوع : سلسلة اتصالات دولية بهدف تحشيد الجهود والفعاليات الداعمة للأسرى

كشف مدير مكتب الوزير كايد جربوع أن جملة اتصالات دولية قامت بها غرفة العمليات والطوارئ لمتابعة إضراب الأسرى بوزارة الأسرى والمحررين وذلك خلال اليومين السابقين حيث شملت هذه الاتصالات دول الطوق وبالأخص لبنان ومصر والأردن .

وطالبت الوزارة في هذه الاتصالات تحشيد الجهود والتصعيد في الفعاليات الدولية وبالأخص اليوم الخميس وغدا الجمعة تلبية مطالب الأسرى المضربين عن الطعام .

وقال جربوع لقد تم الاتفاق على العديد من الفعاليات والمسيرات الجماهيرية الرسمية العربية في العديد من المدن والعواصم أمام السفارات وأمام المؤسسات الفاعلة أمام الدول

وأوضح جربوع بأن الفعاليات تميزت أيضا الساحة التونسية بالعديد من الفعاليات التضامنية مع الأسرى وبالأخص وكان أبرزها الإضراب التضامني عن الطعام لأكثر من خمسة ألف مضرب عن الطعام في تونس

وتابع يشهد اليوم العديد من الفعاليات التضامنية في الدول العربية أبرزها اعتصام لنقابة المهندسين الفلسطينيين في خيمة الجندي المجهول بالتزامن مع اعتصام نقابة المهندسين الأردنيين أمام النقابة واعتصام نقابة المهندسين المصريين امام نقابتهم.

كما شملت الاتصالات قد أجرها السيد الوزير د. عطاالله أبو السبح مع عدد من المؤسسات الدولية والعربية ومنها الأمين العام للجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ووزير الخارجية المصري الدكتور محمد عمر ومدير الصليب الأحمر ومدير مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة في الأراضي الفلسطينية .

كما وتتابع الوزارة الجهود المبذولة على مستوى أوروبا على مستوى الفعاليات أو على مستوى الحراك القانوني والحقوقي.

وأكد جربوع على استمرار التواصل الدولي من أجل دعم الأسرى الفلسطينيين في إضرابهم المفتوح عن الطعام وفضح جرائم الاحتلال في حقهم حتى تحقيق مطالبهم