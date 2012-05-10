وفد من الأسرى الفلسطينيين غداً في القاهرة

علمت صحيفة الحياة اللندنية ان وفداً من الأسرى المحررين يضم ممثلين عن الأسرى في مختلف القوى والفصائل الفلسطينية سيصل القاهرة غداً قادماً من غزة، من اجل عقد محادثات مع المسؤوليين المصريين في وزاره الخارجيه والاستخبارات المصريه وكذلك اجراء لقاء مع الامين العام لجامعه الدول العربيه نبيل العربي.

وقالت مصادر فلسطينيه مطلعة لـ"الحياة: "إن الغرض من زياره وفد الأسرى هو تسليط الضوء على معاناه الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وحثّ كل من مصر بما لديها من ثقل دولي وكذلك الجامعة العربية إلى إجراء إتصالات والتحرك مع مختلف الأطراف المعنيه في المجتمع الدولي من أجل دعم مطالب الأسرى ورفع المعاناه عنهم في ظل تصاعد الهجمه الصهيونيه الشرسه ضدهم و في ضوء الإضراب المفتوح عن الطعام الذى يخوضه الأسري من أجل الحصول على حقوقهم و مطالبهم العادله والتي يكفلها لهم القانون.

وأضافت المصادر: "نتحدث مع الأمين العام في ضروره تفعيل القرارت التي صدرت مؤخرا عن الجامعه العربيه وعلى رأسها طرح قضيه الأسرى في الأمم المتحده و كذللك تنفيذ قرارات القمه العربيه التي تدعم ملف الأسرى (..) لافته إلى أن الإستنكارات و الإدانات وحدها بدون عمل جاد و فعلي لا تجدي نفعاً.

الجدير بالذكر أن وفد الأسري يضم أسرى محررين من الضفه الغربيه و قطاع غزه من الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرا وفق صفقه وفاء الاحرار والتي تم بموجبها الإفراج عن الجندي الاسرائيلي المأسور في غزه غلعاد شاليت مقابل اطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه في تشرين اول (اكتوبر) الماضي و ذلك عبر مفاوضات غير مباشره بين كل من حركه حماس و إسرائيل برعايه مصريه.