الشيخ « سلامة » يدعو علماء الأمة لتخصيص خطبة الجمعة لنصرة الأسرى

دعا الشيخ الدكتور يوسف جمعة سلامة خطيب المسجد الأقصى المبارك النائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس علماء الامة العربية والإسلامية على وجه العموم وعلماء فلسطين على وجه الخصوص بضرورة ان تكون خطبة الجمعة القادمة حول معاناة الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال والوقوف معهم في معركتهم في الثبات امام سطوة الجلاد .

وأشاد الشيخ العلامة في تصريحات خاصة لـ "فلسطين اليوم" بالموقف البطولي لأسرانا البواسل الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، حيث تتسع رقعة هذا العمل البطولي لتشمل الأسرى في جميع السجون والمعتقلات الإسرائيلية، كما أشاد بالتفاف شعبنا بكل فصائله حول هذه القضية المركزية للأمة .

وبين سلامة أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يقرب من خمسة آلاف أسير، منهم أكثر من خمسمائة أسير يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة.

وقال سلامة : إننا نقف إجلالا وإكباراً لآلاف الأسرى الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الوطن ، وعملوا جاهدين لتحقيق حلمهم الأكبر وهو تحرير الأرض والإنسان، ولم تُثْنِ من عزيمتهم وإرادتهم تلك السنوات الطويلة من القهر والحرمان وظلم السجان .

وبين سلامة: أن الأسرى الأبطال يخوضون معركتهم المشروعة للحصول على حقوقهم العادلة التي تكفلها لهم جميع القوانين والأعراف الدولية، والمتمثلة برفع الظلم عنهم بما يسمى العزل الإنفرادي ، وإنهاء الأحكام الإدارية، والتفتيش العاري والتعذيب، والحرمان من زيارات الأهل، حيث يطالبون بالسماح لذويهم بزيارتهم .

وناشد سلامة قادة الفصائل الفلسطينية قائلاً: إن خير تكريم للأسرى هو تلبية نداءاتهم، والاستجابة لاستغاثاتهم بضرورة الوحدة، وتنفيذ وثيقتهم التي تم الاتفاق عليها .

كما وناشد الشعوب العربية والإسلامية بضرورة التضامن مع قضية الأسرى وتفعيلها دولياً، وتكثيف الدعاء لهم بالثبات والفرج القريب إن شاء الله .

وطالب سلامة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لتحقيق مطالب الأسرى والاستجابة لها، والعمل على ضرورة الإفراج عنهم لأنهم أسرى حرب، كما طالب الدول العربية والإسلامية بضرورة تحمل مسؤولياتها في نصرة قضية الأسري وتفعيلها في جميع المحافل والمحاكم والمؤسسات الدولية.

وتمني سلامة الإفراج الكامل عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال قريباً بإذن الله، ليتنفسوا نسائم الحرية، وليساهموا في بناء هذا الوطن كما ساهموا في الدفاع عنه من خلال تضحياتهم الجسام .