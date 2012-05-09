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الجامعة العربية الأمريكية ترفض السماح للشيخ عدنان بدخولها

  • جنين - فلسطين اليوم
  • 13:25 - 09 مايو 2012
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منعت إدارة الجامعة العربية الأمريكية في جنين شمال الضفة الغربية ظهر اليوم الأربعاء الأسير المحرر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان من دخول الحرم الجامعي للمشاركة في فعالية تضامنية مع الأسرى وتقديم محاضرة حول إضراب الأسرى.

يشار إلى أن الشيخ خضر عدنان هو أول من اعلن سياسة الاضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، واستمر اضرابه 66 يوماً وتم فك اضرابه بعد أن توصل الى صفقة مع النيابة العسكرية الاسرائيلية تقضي بعدم تجديد اعتقاله الاداري. وسارت على خطاه الأسيرة المحررة هناء الشلبي، ومن ثم الأسير بلال دياب وثائر حلاحلة وجعفر عز الدين ، وبقية الأسرى.

وقال مسؤول في الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي :" إنّ نادي كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة كان خطط منذ عدة أيام لإقامة ندوة داخل الجامعة حول إضراب الأسرى يستضاف فيها الشيخ عدنان وأن الفاعلية تم الترويج الإعلامي لها".

وأضاف أن الحجة التي ساقتها إدارة الجامعة لرفض دخول الشيخ خضر عدنان واهية، وهي أنها زيارة غير منسق لها وأنها لا تعلم بقدومه اليوم للجامعة.

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