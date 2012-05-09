أول رحلة لمواطني قطاع غزة من مطار العريش

أعلن وزير النقل والمواصلات بحكومة رام الله د. سعدي الكرنز أنه ستبدأ اليوم أولى رحلات السفر الجوي لمواطني قطاع غزة من مطار العريش المصري الى مطار ماركة بالعاصمة الاردنية عمان للتسهيل على اهلنا في غزة.

وقال الكرنز لصوت فلسطين انه تم الاتفاق مع المسؤولين المصريين والاردنيين على تنظيم رحلتين جويتين اسبوعيا على ان يتم لاحقا تشغيل خط الرحلات الجوية من العريش الى جدة السعودية.

ولا يوجد في الاراضي الضفة الغربية وقطاع غزة أي مطار تحت سيادة السلطة الفلسطينية، بعد أن دمرت إسرائيل في عام 2002 المطار الوحيد في قطاع غزة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أنشأت مطار غزة الدولي في أعقاب قدومها الى قطاع غزة، وكان هذا المطار المتنفس الجوي الوحيد للفلسطينيين، ويتسع لحوالي 15 طائرة.