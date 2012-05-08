خلال(48) ساعة..إدارة السجون تشن حملة تنقلات متكررة بحق ثلاثة نواب مختطفين

شنت إدارة سجن عوفر الصهيوني خلال الـ (48) ساعة الماضية حملة تنقلات متكررة بحق ، ثلاثة نواب من كتلة التغيير والإصلاح، إلى سجن النقب الصحراوي ، ومن ثم أعادتهم إلى سجن النقب الصحراوي مرة ثانية.

وقالت عائلة النائب فقهاء في تصريح خاص للدائرة الإعلامية في بيان وصل "فلسطين اليوم" :" حسب المعلومات التي وصلتنا عبر الأسرى ، فإن إدارة سجن عوفر قامت بنقل النواب يوم الأحد 6/5 إلى سجن النقب الصحراوي ومن ثم أعادتهم يوم الاثنين ، في إطار حملة التنقلات التي تشنها إدارة السجون بحق الأسرى المضربين عن الطعام."

وتختطف سلطات الاحتلال ( 24) نائباً من نواب كتلة التغيير والإصلاح وتجدد لهم الأحكام الإدارية بشكل مستمر دون تهمة أو لائحة اتهام ولمدة ستة أشهر تمدد تلقائياً.