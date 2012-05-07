منتدى الاعلاميين يستنكر مضايقات الشرطة على عمل الصحفيين في غزة

استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ، قيام عناصر الشرطة في مستشفى الشفاء في غزة اليوم الاثنين باحتجاز طاقم قناة القدس الفضائية خلال متابعتهم قصة والدة أسير فلسطيني نقلت إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إضرابها عن الطعام .

وحسب المعلومات التي توفرت لمنتدى الإعلاميين الفلسطينيين، فقد كان فريق قناة القدس الذي ضم المراسلة هنادي نصر الله والمصور رامي أبو شمالة وفني الصوت يوسف التلباني يقوم بإجراء مقابلة مع والد الأسير رامي بربخ في خيمة التضامن مع الأسرى في ساحة الجندي المجهول، عندما أبلغ والد الأسير بنقل زوجته إلى مستشفى الشفاء بعد إصابتها بحالة إغماء نتيجة إضرابها عن الطعام.

وقام فريق القدس بنقل والد الأسير بسيارتهم إلى مستشفى الشفاء حيث اعترضهم عناصر الشرطة المتواجدة في المستشفى، ومنعوهم من التصوير وإكمال قصتهم رغم التوضيحات المتكررة من قبل فريق القدس، وتطور الأمر إلى مشادات كلامية ومن ثم احتجاز الزميلين أبو شمالة والتلباني رغم تدخل مسؤولين في قناة القدس !!.

واعتبر منتدى الإعلاميين ما حدث انتهاكا صارخا في الحصول على المعلومات وتقييد العمل الصحفي ، ولطمة لدور الصحفيين في حمل رسالة الأسرى الذين يخوضون معركة قاسية ضد سلطات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأشار المنتدى في بيان له وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، إلى شكاوى العديد من الصحفيين في تعامل عناصر الشرطة معهم خلال تغطيتهم لقصص وأحداث إنسانية في مستشفى الشفاء وهو ما تكرر عند تغطيتهم لمتابعة نقل عميد الأسرى المحررين روحي مشتهى إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام .

وأعرب المنتدى عن استهجانه لتصرفات عناصر الشرطة وعدم تقديرهم لدور الصحفيين خاصة في تغطيتهم لقضية الأسرى، وعدم احترامهم لكافة البطاقات الصحفية التي يحملها فريق القدس.

وطالب المنتدى مدير عام الشرطة بفتح تحقيق جاد وحقيقي بما حدث وإعلانه على الملأ ومحاسبة المسؤولين، وإعطاء تعليماته لكافة رجال الشرطة بتسهيل عمل الصحفيين واحترام دورهم وأعمالهم.