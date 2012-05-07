غوشة يطالب الأمة الإسلامية بوقف سياسات تهويد القدس

أكد إبراهيم غوشة عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن القدس تتعرض في كل لحظة للتهويد وأنه واجب على الأمة الإسلامية وكل الأحرار وقف تلك الخطة الصهيونية”.

وقال غوشة إن المخطط الصهيوني يستهدف المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى بالهدم وبناء الهيكل المزعوم، فيما يواصل بناء المستوطنات حيث وصل عدد المستوطنين في القدس إلى أكثر من 200 ألف وفي الضفة الغربية لأكثر من 300 ألف مستوطن.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها غوشة خلال الندوة العالمية التي بدأت في العاصمة التركية أنقرة على مدى يومي عن الشيخ حسن البنا وحركة الإخوان المسلمون، شارك فيها لفيف من كبار العلماء والمفكرين من مصر وتركيا والعالم الإسلامي بالإضافة إلى عدد كبير من الباحثين والأكاديميين الأتراك.

وقال المفكر الفلسطيني غوشة بأن "الأرض الإسلامية المقدسة كانت ظلت 1400 عام في أيدي المسلمين اللهم إلا 200 عام إبان الحروب الصليبية وحافظ عليها الأتراك لمدة 400 عام".