الحياة اللندنية : المكتب السياسي لـ«حماس» يجتمع اليوم

علمت «الحياة» أن اجتماعاً للمكتب السياسي لحركة «حماس» سيبدأ أعماله اليوم في مكان تتحفظ قيادات الحركة عن الكشف عنه، وان وفداً من قيادة غزة غادر القطاع عبر مصر للمشاركة في الاجتماع.

وكان من المفترض أن يعقد هذا الاجتماع في القاهرة خلال الزيارة التي قام بها رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، لكن تم إرجاؤه وتحديد مكان آخر لعقد الاجتماع في عاصمة عربية. ويكتسي هذا الاجتماع أهمية بالغة، فهو الأخير لقيادات الحركة في هذه الدورة وبهيئة مكتبها الحالي، اذ من المفترض أن تبدأ الانتخابات الداخلية لـ «حماس» في إقليم الخارج، الذي يضم الساحة العربية والأوروبية، في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وكشف قيادي رفيع في «حماس» لـ «الحياة» بأن مشعل ليست لديه نية رفض إعادة انتخابه رئيساً للمكتب السياسي للدورة المقبلة في حال ترشيح مجلس شورى الحركة له. وقال إن مشعل سيلتزم القرار الذي سيصدر عن الشورى، وسيحترم ما ستسفر عنه الانتخابات، بما فيها التجديد له، نافياً ما تردد من أن مشعل ليست لديه نية قبول التجديد له مجدداً.