نقابة الموظفين برام الله تعلق الدوام الثلاثاء بعد الساعة 11 للتضامن مع الأسرى

أعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، عن تعليق الدوام في القطاع الحكومي يوم الثلاثاء المقبل بعد الساعة الحادية عشرة، لتمكين الموظفين والمعلمين وطلبة المدارس من المشاركة ببرنامج الفعاليات الخاص لدعم الأسرى المضربين عن الطعام.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي أن هذا التعليق يأتي من منطلق المسؤولية الوطنية تجاه الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية.

ودعت النقابة كافة الموظفين إلى المشاركة في الاعتصام المركزي لنصرة الأسرى يوم الثلاثاء 8/5/2012 حيث يعلق الدوام في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس الساعة 11:00 صباحا، ليتمكن الموظفون والطلاب من التوجه إلى خيم الاعتصام في محافظاتهم.