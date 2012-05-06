زكارنة: الرواتب الثلاثاء على الصراف والأربعاء في البنوك

قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، إن رواتب الموظفين ستصرف بعد ظهر الثلاثاء على الصراف الآلي، والأربعاء في جميع البنوك.

وبين زكارنة في بيان صحفي، اليوم، أن وزارة المالية أعلمت النقابة رسميا بهذا الموعد .