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زكارنة: الرواتب الثلاثاء على الصراف والأربعاء في البنوك

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 10:55 - 06 مايو 2012
صورة من الأرشيف صورة من الأرشيف
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قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، إن رواتب الموظفين ستصرف بعد ظهر الثلاثاء على الصراف الآلي، والأربعاء في جميع البنوك.

وبين زكارنة في بيان صحفي، اليوم، أن وزارة المالية أعلمت النقابة رسميا بهذا الموعد .

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