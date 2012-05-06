الإذاعة « الإسرائيلية »: الأسير دياب يهدد استقرار المنطقة باضرابه

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن المنظومة الأمنية "الإسرائيلية" تخشى من تدهور صحة الأسير الفلسطيني بلال دياب المضرب عن الطعام منذ 70 يوما احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري.

وأشارت الإذاعة إلى أن الأسير الذي اعتقل بحجة الإضرار "بأمن إسرائيل" يعرض نفسه للخطر من خلال الإضراب المتواصل ويهدد الاستقرار في المنطقة كلها.

وكان الأسير دياب قد نقل إلى مستشفى هروفي خلال الأسبوع الماضي بعد تدهور حالته الصحية, ورفض الأسير التعاون مع طاقم المستشفى بسبب عدم عرضه على طبيب خارجي، وعدم السماح له بلقاء عائلته وتكبيله بالقيود, ويوم الخميس الماضي أجرت المحكمة العليا نقاش بخصوص قضيته إلا أنها لم تتخذ أي قرار بهذا الخصوص.

وقال جميل الخطيب محامي الأسير أن المحكمة العسكرية والمحكمة العليا أقرتا أن الأسير دياب يشكل خطر على إسرائيل، وأنه لم يجد طريقاً للتعبير عن رفضه لسياسة الإعتقال سوى الإضراب عن الطعام".