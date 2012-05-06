نقل عشرة من السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام إلى المستشفى

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أن عشرة من السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام نقلوا إلى المستشفى ووضعوا تحت الإشراف الطبى.



وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية -فى نبأ أوردته مساء اليوم على موقعها الإلكترونى- أن أكثر من 1500 سجين فلسطينى يضربون حاليا عن الطعام، احتجاجا على ما تقوم به إسرائيل من وضع الفلسطينيين رهن الاحتجاز الإدارى بدون محاكمة أو توجيه اتهامات رسمية إليهم.



يشار إلى أن أغلبية السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام قد بدأوا إضرابهم يوم 17 أبريل الماضى، بينما دخل اثنان منهم فى حالة الإضراب منذ شهرين.