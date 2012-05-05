جامعة القدس تحتضن أولمبياد الرياضيات الفلسطيني للعام 2012

تستعد جامعة القدس في التاسع من أيار الجاري لاحتضان المرحلة الثانية من أولمبياد الرياضيات الفلسطيني، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لاولمبياد الرياضيات الفلسطيني 2012، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي برام الله، وممثلين عن معظم الجامعات الفلسطينية، لطلبة الصف الحادي عشر العلمي في مدارس الضفة الغربية والقدس.

ويأتي احتضان جامعة القدس لأولمبياد الرياضيات سعياً منها لإحياء المسابقة التي انطلقت عام 1996، برئاسة الأستاذ الدكتور مروان عورتاني، وانطلاقاً من رؤيتها الأساسية في تنمية وتعزيز الإبداع والتميز في المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته، وتأهيل شباب قادر على دعم المسيرة التعليمية والعلمية، وخلق جيل جديد قادر على كسر حدود المعرفة العالمية، كما وأن من أهم ما يميز أولمبياد الرياضيات 2012 هو تقديم جامعة القدس منح دراسية لعدد من الطلبة المتفوقين الفائزين لرعايتهم ومتابعتهم علمياً ودعم مواهبهم وإبداعاتهم الفكرية.

وقال الأستاذ الدكتور مروان عورتاني رئيس اللجنة الوطنية لاولمبياد الرياضيات الفلسطيني 2012، والقائم بأعمال رئيس جامعة القدس "أن الهدف من الاولمبياد هو السعي إلى رفع مستوى الاهتمام بالرياضيات، والعمل على مشاركة أبنائنا في الأحداث العالمية، وتعزيز موهبة الرياضيات والقدرة على حل المسائل الرياضية، واكتشاف المواهب الإبداعية لدى طلبة المدارس، وتشجيع وتحفيز الأشخاصالموهوبين، وإطلاق متعةالاهتمام والاكتشاف في الرياضيات، وتقديم خبرات تختلف عما يقدم في المدارس الثانوية فيما يتعلق بحلالمسائل الرياضية".

وأشار د. عبد الحكيم عيده، رئيس دائرة الرياضيات في جامعة القدس، ورئيس اللجنة التنظيمية والفنية للاولمبياد 2012 – المسابقة الثانية، والمسابقة الثالثة، ان الاولمبياد يتكون من ثلاثة مسابقات، حيث تم عقد المسابقة الأولى من الأولمبياد بصورة "مسحية" على كافة طلبة الصف الحادي عشر الفرع العلمي في ستة عشرة مديرية تعليمية، وذلك وفق ترتيبات قامت بها وزارة التربية والتعليم العالي، وتم تزويد جامعة القدس بأفضل 935 طالبا، والذين سوف يتم عقد المسابقة الثانية من الأولمبياد لهؤلاء الطلبة مركزيا في قاعات جامعة القدس بتاريخ 09/05/2012، وبعد ذلك سيتم عقد المسابقة الثالثة من الأولمبياد لأفضل 100 طالب. ومن ثم سيتم تكريم المتفوقين في المسابقة الثالثة في حفل مركزي في جامعة القدس في وقت لاحق من هذا الشهر. وأضاف د. عيده، ان جامعة القدس بجميع طواقمها أنهت الاستعدادات لاستقبال 935 طالبا من 16 مديرية تعليمية، والذي سوف يشكل فرحا رياضيا لكل الواعين على أهمية الرياضيات كأم للعلوم الإحصائية والطبيعية والاجتماعية والإنسانية، فبدون التفكير الرياضي المستنير لا يمكن إحداث نهضة علمية تواكب التطور العلمي العالمي.