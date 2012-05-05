إصابة 7 مواطنين بينهم طفلين بحادث سير في نابلس

أصيب، اليوم السبت، سبعة مواطنين بينهم طفلان، بحادث سير مروع وقع في مدينة نابلس.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن الحادث وقع بعد منتصف الليلة عندما فقدت مواطنه السيطرة على مركبتها واصطدمت بحافلة لرياض الأطفال فارغة متوقفة بالمكان، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بينهم طفلين، بجروح متفاوتة.

وأضاف: إن طواقم الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى رفيديا الحكومي, وتوجهت الشرطة إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق.

ودعا البيان السائقين إلى الالتزام بقوانين المرور وقواعد السلامة من اجل التخفيف من حوادث السير, لافتا إلى تكثيف الشرطة للحملات التوعوية في مجال المرور خاصة خلال أسبوع المرور العربي والذي بدأ من يوم أمس الجمعة ولمدة أسبوع كامل.

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